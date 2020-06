Bielorussia: Lukashenko, necessario considerare tutti i possibili sviluppi politici nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bielorussia si assiste a diversi tentativi di creare tensioni politiche in vista delle elezioni presidenziali di agosto, e per questo motivo il governo di Minsk sta prendendo misure preventive in merito. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, nel corso di un incontro con i funzionari della regione di Minsk, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Credo sia necessario mettere in evidenza come vi siano tentativi costanti di destabilizzare la situazione nel paese”, ha detto Lukashenko, rilevando come “una rivoluzione di Maidan” nel paese “creerebbe il caos, portando all’intervento possibile di un altro paese”. Il presidente bielorusso ha detto quindi che bisognerebbe pensare a tutti i possibili sviluppi politici prima e dopo il 9 agosto, data delle elezioni per la carica di capo dello Stato. (segue) (Vap)