Bielorussia: Lukashenko, necessario considerare tutti i possibili sviluppi politici nel paese (4)

- Secondo il candidato, inoltre, andrebbe rivista la posizione de paese all'interno dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto, composto da Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan) "Secondo la costituzione, siamo ancora un paese neutrale, ma di fatto siamo già membri del Csto, e quindi c'è ovviamente una contraddizione", ha detto Tsepkalo osservando che, benché nel programma non ci sia una risposta definitiva in merito, si potrebbe ipotizzare una variante "alla francese" della partecipazione all'organizzazione. "Potrebbe essere l'appartenenza al Csto secondo l'opzione della partecipazione della Francia alla Nato: solo in un'organizzazione politica, ma non militare", ha dichiarato il politico. Il candidato alle presidenziali inoltre non vede alcuna minaccia particolare per la Bielorussia nella rivitalizzazione della Nato, sostenendo invece lo sviluppo dell'interazione con l'Alleanza. "Personalmente, non sono molto preoccupato per le manovre della Nato. Sono molto più preoccupato per lo stato dell'economia bielorussa e il tenore di vita dei cittadini. Credo che attualmente nessuno minaccia direttamente, esplicitamente o implicitamente la Bielorussia, almeno fino al punto di armarsi e mobilitare", ha detto il politico. Tra i possibili formati di cooperazione, Tsepkalo cita "il buon programma di Partnership for Peace che offriva ai paesi dell'ex blocco di Varsavia a metà degli anni '90". (segue) (Vap)