Decreto Semplificazioni: bozza, incentivi investimenti pubblici fino al 31 luglio 2021

- Si prevede "l'affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro". E' quanto si legge nella bozza del decreto Semplificazioni in merito alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Si tratta di una "norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici", spiega il testo per poi elencare anche "l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici". (segue) (Rin)