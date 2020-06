Decreto Semplificazioni: bozza, incentivi investimenti pubblici fino al 31 luglio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disciplina vigente si rammenta prevede "cinque procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori e per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta". (Rin)