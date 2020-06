I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: bus in fiamme nella notte in zona La Storta, era diretto al deposito - Un autobus della linea Tpl è andato a fuoco stanotte, poco dopo mezzanotte, su via Cassia all'incrocio con piazza della Visione, in zona La Storta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ma il veicolo è andato completamente distrutto. L'autobus stava rientrando a deposito e quindi non trasportava passeggeri. Non ci sono né feriti né intossicati. (segue) (Rer)