I fatti del giorno - Roma (2)

- Roma: in fiamme due cassonetti in via Portuense, si ipotizza dolo - Due cassonetti dei rifiuti sono andati in fiamme poco prima delle 18.30 di ieri in via Portuense all'altezza del civico 322. Sul posto è intervenuta la Polizia e i Vigili del fuoco. Non è stato trovato liquido infiammabile ma altri elementi fanno pensare a un innesco doloso. I cassonetti sono andati completamente distrutti, non sono state coinvolte né veicoli né persone. (segue) (Rer)