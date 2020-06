© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Raggi su municipali, congratulazioni a Hidalgo, continuiamo a collaborare - Anne Hidalgo è stata rieletta sindaco di Parigi. "Congratulazioni. Roma condivide un gemellaggio esclusivo con la Capitale francese. Continuiamo a collaborare per creare lavoro e un futuro sostenibile in Europa", scrive in un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma. (segue) (Rer)