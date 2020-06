I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: uomo colpito alla nuca e derubato in strada a Ostia, rapinatore rintracciato e arrestato - Armato di pistola giocattolo ha aggredito un cliente di un distributore automatico di sigarette in zona Axa, sottraendogli il denaro e il telefono cellulare. L'episodio è avvenuto nella notte nei pressi di piazza Eschilo. Un uomo, mentre stava prelevando al distributore automatico un pacchetto di sigarette, ha avvertito un colpo alla nuca. Si è voltato e davanti si è trovato il rapinatore che gli sottratto 30 euro, il telefono cellulare e lo ha minacciato con la pistola per costringerlo a prelevare denaro contante a un bancomat. La vittima, però, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a scappare e si è messa a urlare per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivate tempestivamente le auto del reparto volanti e del commissariato Lido della Polizia che hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo. Il rapinatore è stato rintracciato poco dopo nei pressi di via Menandro con in pugno ancora la pistola. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato per rapina pluriaggravata. Alla vista degli agenti il ladro ha tentato di liberarsi dell'arma gettandola all'interno di un giardino, ma la pistola è stata sequestrata dai poliziotti: si tratta di una Taniokoba 45, al momento sottoposta a perizia per capire se sia stata modificata. Successivamente il rapinatore è stato identificato al commissariato: è un 19enne nato in Romania, con numerosi precedenti per furto, estorsione e rapina. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida. La vittima è stata accompagnata all'ospedale Grassi di Ostia per i colpi ricevuti in testa con il calcio della pistola. (Rer)