Arabia Saudita: dal primo luglio Iva al 15 per cento per beni importati attraverso e-commerce

- L’autorità doganale dell’Arabia Saudita ha deciso di alzare l’imposta sul valore aggiunto al 15 per cento su tutti i prodotti importati nel Regno tramite e-commerce. Attualmente beni e servizi d’importazione sono soggetti a un’Iva del 5 per cento in Arabia Saudita. Lo scorso 24 giugno il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto la crescita dell'Arabia Saudita nell’aggiornamento al rapporto semestrale “World Economic Outlook” di aprile. In base alle ultime stime, la crescita dell’Arabia Saudita si ridurrà del 6,8 per cento quest'anno, la sua peggiore performance dalla crisi petrolifera degli anni ’80, a causa dei bassi prezzi del greggio e della generale crisi delle economie del Medio Oriente dovuta alla pandemia di coronavirus. La nuova proiezione per l'economia saudita, la più grande della regione, è di ben 4,5 punti percentuali in meno rispetto a quanto previsto dal Fondo monetario internazionale solo due mesi fa, riflettendo un rapido deterioramento del principale esportatore mondiale di greggio. La crescita nella regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale dovrebbe contrarsi del 4,7 per cento quest'anno, 1,9 punti percentuali in meno rispetto alla precedente proiezione di aprile. (segue) (Res)