Congo-Kinshasa: rilasciato ministro della Giustizia, non sono note le accuse

- Il ministro della Giustizia della Repubblica democratica del Congo, Celestin Tunda, è stato rilasciato dopo aver passato alcune ore in carcere con accuse ancora da precisare. Il ministro, riferiscono i media locali, è stato interrogato dai pubblici ministeri per diverse ore presso la Corte di cassazione dopo essersi arreso alla polizia a casa sua nel primo pomeriggio di sabato. Il suo arresto cade in un momento di discordia nella coalizione al potere tra il presidente Felix Tshisekedi e gli alleati del suo predecessore, Joseph Kabila, che si è dimesso lo scorso anno. Secondo analisti e diplomatici l'arresto sembra essere collegato a una proposta di riforma legale per dare ai politici un maggiore controllo sulle azioni penali, proposta che la scorsa settimana ha scatenato proteste durate diversi giorni. Tunda è una figura di spicco nell'alleanza politica del Fronte comune per il Congo (Fcc) di Kabila, che ha mantenuto la maggioranza in parlamento e la maggior parte degli incarichi nel gabinetto da quando Tshisekedi è entrato in carica. (Res)