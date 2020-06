Energia: Spagna, Iberdrola aumenta offerta d'acquisto per Infigen a 532 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola ha aumentato del 3,5 per cento l'offerta pubblica di acquisto (Opa) per oltre il 50 per cento del capitale di Infigen, impresa australiana operante nelle energie rinnovabili, per superare la proposta presentata dal gruppo filippino Ayala. L'investimento complessivo della multinazionale spagnola raggiungerebbe, quindi, i 532 milioni di euro con un costo per azione di 0,54 euro. L'offerta precedente, presentata poco più di dieci giorni fa, era pari a 512, 4 milioni di euro con il costo per azione di 0,52 euro. La prima offerta di Iberdrola era stata accettata dal consiglio di amministrazione di Infigen, ma il rilancio di Ayala ha nuovamente cambiato le carte in tavola e si attendono, dunque, nuovi sviluppi nei prossimi giorni. (Spm)