Libia: raid dei caccia di Haftar a est di Misurata

- I caccia dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar hanno lanciato tre incursioni, all'alba di oggi, lunedì 28 giugno, contro postazioni delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) vicino alla zona di Sadada, a est di Misurata. Lo riferisce l'emittente televisiva satellitare di proprietà saudita e con sede a Dubai "Al Arabiya", considerata vicina alle istanze di Haftar. Il raid è avvenuto nel deserto ad est di Shweref, secondo quanto riferito dalla divisione per le informazioni militari del comando generale di Rajma, il quartier generale dell’Lna a Bengasi. Fonti militari hanno indicato ad “Al Arabita” che gli aerei da guerra hanno preso di mira un convoglio che ha cercato di entrare nel villaggio di Qarza, a est di Al Shweref. Secondo una nota delle forze di Haftar su Facebook, i tre attacchi aerei sono stati effettuati in quello che è noto come "Campo" vicino al ponte Al Sadada, a est di Misurata, situato a metà strada tra Tawergha e Abu Qurain. Poco prima il vicepresidente del parlamento libico, Ahmid Houmah, aveva dichiarato che il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, si recherà presto in missione in Russia. (Lit)