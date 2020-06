© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esmail Ghaani, il comandante della forza Al Quds del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana, si è recato in visita nella Siria orientale. Lo riferisce il sito "Arab Weekly". Il successore di Qasem Soleimani, il generale ucciso il 3 gennaio in raid Usa a Baghdad, compie il suo viaggio in un contesto di ripresa di attacchi aerei contro militanti iraniani imputabili alle forze armate di Israele. (Res)