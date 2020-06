© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Unità di protezione popolare (Ypg) curdo-siriane si sono scusate per gli scontri del 2013 ad Amuda, città del governatorato di Al Hasaka (nel nordest della Siria) in cui furono uccisi alcuni manifestanti. In tale occasione, sei oppositori del Partito dell'Unione Democratica (Pyd) morirono a seguito della repressione di una manifestazione pacifica a opera delle Ypg. (Res)