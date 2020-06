Energia: autorità britannica Ofgem, fornitori elettricità e gas aiutino famiglie in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di controllo del settore energetico britannico Ofgem ha invitato i fornitori ad offrire assistenza alle centinaia di migliaia di famiglie che non possono pagare per l'elettricità e per il gas. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Secondo la proposta di Ofgem, tutti i fornitori dovrebbe mettere a disposizione un credito temporaneo per le famiglie i cui fondi per gas ed elettricità rischiano di esaurirsi durante un'emergenza, o nel caso in cui i punti di ricarica del credito per i servizi energetici non possano essere raggiunti perché i negozi sono chiusi. I fornitori di energia elettrica e gas dovrebbero anche offrire supporto per i clienti più vulnerabili, che si stanno isolando a causa del coronavirus. Un sondaggio di Ofgem dell'anno scorso ha rivelato che su quattro milioni di famiglie che pagano in anticipo per gas ed elettricità, una su sette ha dovuto bloccare i servizi per via dell'esaurimento del credito. Secondo l'autorità di controllo britannica, si tratterebbe semplicemente di estendere le misure temporanee introdotte per supportare le famiglie in difficoltà economica durante la crisi di coronavirus, e di renderle permanenti a partire da questo inverno. (Rel)