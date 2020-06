Infrastrutture: Fapi, sospendere Codice appalti per velocizzare cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per velocizzare i cantieri è opportuno sospendere l'applicazione del Codice degli appalti, siamo d'accordo.Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi, Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto. "Si proceda in questa direzione – aggiunge il leader della Fapi -. "Il Paese non può attendere la burocrazia, servono provvedimenti per rilanciare la crescita e l'occupazione. Per le piccole imprese è fondamentale riaprire tutti i cantieri, non solo per generare lavoro, ma soprattutto per completare le grandi infrastrutture che renderanno l'Italia più moderna e competitiva", conclude Sciotto. (Com)