Germania: scontro tra imprese e sindacati su aumento salario minimo

- È scontro in Germania tra imprese e sindacati sull'aumento del salario minimo, attualmente di 9,35 euro all'ora. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”, ricordando che la riforma della retribuzione minima oraria dovrebbe entrare in vigore nel 2021. Ora, i rappresentanti delle aziende mettono in guardia da un incremento eccessivo a fronte degli oneri che le imprese devono sostenere per la crisi del coronavirus. Secondo i sindacati, invece, il salario deve aumentare anche per riconoscere l'impegno dei lavoratori a garantire l'offerta durante la crisi La Commissione sul salario minimo si riunirà nella giornata di domani, 29 giugno, per presentare la propria proposta sulla nuova retribuzione. Secondo la legge sul salario minimo obbligatorio, introdotto in Germania nel 2015, una commissione composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, due accademici e un presidente deve ridefinire il limite salariale minimo ogni due anni. Il governo federale può quindi rendere vincolante la proposta . A febbraio scorso, era già stato annunciato il nuovo salario minimo poteva essere aumentato a 9,82 euro dal 2021. Secondo i sindacati, sarebbe importante in questo momento aumentare significativamente il salario minimo al fine di incrementare il potere d'acquisto e quindi i consumi. In futuro, le organizzazioni dei lavoratori chiederanno un salario minimo di 12 euro, sostenendo che quello attuale porti a un reddito al di sotto della soglia di povertà. (Geb)