Sicurezza: Centro antiterrorismo Csi, i reclutatori incitano alla diffusione del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I reclutatori dei gruppi terroristici sollecitano i membri contagiati delle organizzazioni a diffondere il coronavirus in luoghi pubblici. E' quanto sostiene il direttore del centro antiterrorismo della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), Andrej Novikov, secondo il quale la pandemia ha facilitato il reclutamento, a causa dell'abbassamento dei livelli di vita nei paesi "in fondo ai rating economici". Tuttavia, a causa della chiusura dei confini, il movimento di armi e droghe è stato limitato. "Mentre gli Stati stanno lottando per la sicurezza medica ed epidemiologica, i reclutatori di gruppi terroristici internazionali non solo usano la situazione già difficile, attirando nuovi soldati della jihad, ma diffondono anche inviti alla massima diffusione da parte di membri contagiati dell'organizzazione in luoghi pubblici, istituzioni governative", ha dichiarato Novikov in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Tass". (segue) (Rum)