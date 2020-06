Scuola: Sasso (Lega), da Azzolina numeri a caso, soldi mai visti e spiccioli per interventi fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Azzolina "ancora promesse, parole in libertà e numeri a caso". Così il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della commissione Cultura ed Istruzione. "Dopo aver sparato cifre mai viste prima per la scuola, e che continuano a non vedersi perché dei 2,5 miliardi di euro previsti nel decreto Rilancio, solo 330 milioni dovrebbero arrivare entro settembre, adesso è la volta della promessa di un ulteriore miliardo", si legge in una nota. "Con questi ipotetici soldi - prosegue - il Ministro promette di rifare le scuole, comprare banchi ed assumere più personale. Peccato che 330 milioni stanziati per il 2020 vogliono dire poco più di 6 mila euro per gli oltre 50 mila istituti scolastici del territorio nazionale. Spiccioli che sicuramente non permettono di fare neanche un decimo di quello che annuncia Azzolina. A settembre - aggiunge Sasso - la scuola dovrà affrontare la fase delicata della ripartenza. Peccato che da questo ministro continuino ad arrivare solo "faremo, vedremo, provvederemo", mai un "abbiamo fatto". Per lei si avvicina inesorabilmente la campanella dell'ultima ora", conclude l'esponente leghista.(Com)