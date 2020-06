Energia: Francia, spenta definitivamente questa notte la centrale di Fessenheim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo spegnimento definitivo del secondo reattore previsto per questa notte, la centrale nucleare di Fessenheim, a est della Francia, pone definitivamente fine alle sue attività. La chiusura del sito era già stata promessa dall'ex presidente François Hollande e poi confermata dal suo successore, Emmanuel Macron. Il primo reattore era stato spento 22 febbraio. Entrato in servizio nel 1977, il sito nucleare di di Fessenheim è il più vecchio di Francia ancora in funzione. Il suo spegnimento rientra negli obiettivi energetici di Parigi, che entro il 2035 vuole portare al 50 per cento la parte del nucleare nel mix energetico. Il piano, però, ha suscitato forti dibattiti. L'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), ad esempio difende il ruolo dell'atomo nel processo di decarbonizzazione. Entro il 2035 la Francia prevede di spegnere altri dodici reattori.(Frp)