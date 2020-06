Polonia: presidente Duda, gli elettori di Bosak sono più vicini a me che a Trzaskowski

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco uscente, Andrzej Duda (PiS), ha detto di essere convinto che gli elettori di Krzysztof Bosak (Konfederacja) siano più vicini a lui che non al suo principale avversario alle presidenziali, Rafal Trzaskowski (Po). Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", Duda è attualmente in testa dopo il primo turno delle presidenziali con il 45,24 per cento. Intervistato stamane dall'emittente "Polskie Radio", il capo dello Stato ha detto che nel suo programma e in quello di Bosak ci sono "valori comuni" e di pensare che "in molti punti lo sguardo rivolto alla Polonia e alle questioni polacche" presenti somiglianze. Tra questi elementi comuni ci sono i valori e il sostegno alla famiglia tradizionale così come riconosciuta dalla Costituzione polacca. "Credo che quegli elettori che hanno votato per Bosak possano ora guardare a me ed a Trzaskowski e decidere che sono sicuramente più vicini a me che a quel candidato di sinistra", ha affermato Duda. Il presidente uscente Duda e Trzaskowski si sfideranno al ballottaggio tra due settimane ed entrambi devono ora lottare per raccogliere i consensi dei candidati battuti al primo turno delle elezioni presidenziali. (Vap)