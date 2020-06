Coronavirus: Egitto, altri 1.265 contagi e 81 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 1.265 egiziani hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dei contagi a 65.188 dall’inizio della pandemia, mentre 81 persone sono decedute dopo aver contratto l’agente patogeno Sars-CoV-2, responsabile della malattia di Covid-19. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero della Sanità dell’Egitto. Il bilancio delle vittime sale così a 2.789 decessi, mentre 17.539 pazienti sono guariti: gli attualmente positivi sono pertanto 44.860. Le forze Armate egiziane, intanto, hanno trasformato a tempo di record la sede dell’Autorità per le esposizioni e i convegni (Eeca) in un ospedale di isolamento con quasi 4.000 posti letto, ambulanze ed eliambulanze attrezzate. Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha visitato proprio ieri, 28 giugno, la sede dell’Eeca per verificare i preparativi e per ricevere informazioni sui pazienti che saranno ricoverati. (Cae)