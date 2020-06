Libia: diplomatico tedesco Ischinger, l'Ue deve minacciare l'intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue “deve farsi sentire” nella crisi in Libia, “se necessario minacciando un intervento militare”. È quanto affermato dal presidente della Conferenza di Monaco sulla sicurezza (Msc), l'ambasciatore in congedo Wolfgang Ischinger, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al gruppo editoriale Funke. Secondo Ischinger, “per quanti non sono in grado di minacciare l'utilizzo dello strumento militare i conflitti internazionali, la diplomazia troppo spesso rimane retorica”. Secondo il presidente della Msc, l'Ue deve apprendere “il linguaggio della potenza” per meglio affermare i propri interessi nel mondo. “Ciò presuppone che anche la Germania impari il linguaggio della potenza”, ha aggiunto Ischinger. Il riferimento è alla presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania assumerà il primo luglio prossimo per esercitarla nei sei mesi successivi. Ischinger ha quindi commentato i seguiti della conferenza sulla Libia tenuta a Berlino il 19 gennaio scorso, osservando che “finora il risultato è stato quasi zero”. Gli Stati che sostengono le parti in conflitto in Libia come Russia, Egitto, e Turchia hanno, infatti, “in gran parte ignorato gli appelli della Germania e dei suoi partner” alla stabilizzazione del paese. Secondo Ischinger, per tali nazioni “conta esclusivamente il linguaggio militare”. (Geb)