Siria: Damasco invia rinforzi alla 15ma divisione Forze speciali a Sweida

- L’esercito di Damasco ha inviato uomini per rinforzare la 15ma divisione Forze speciali a Sweida, nel sud del paese. Recente teatro di manifestazioni popolare antigovernative, Sweida è stata anche teatro di vari rapimenti negli scorsi mesi. Le proteste antigovernative sono iniziate il 7 giugno, inizialmente a causa delle preoccupazioni per il collasso dell'economia siriana. Le proteste si sono in seguito intensificate includendo tra le rivendicazioni un "cambio di regime", il ritiro delle forze russe e iraniane dalla Siria e il rilascio di detenuti. (Res)