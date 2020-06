Energia: Regno Unito, centrali idroelettriche a stoccaggio con pompaggio importanti in crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune piccole centrali idroelettriche situate nelle montagne del Galles e della Scozia sono state fondamentali per mantenere la fornitura di energia elettrica costante nel Regno Unito durante la pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Le quattro centrali vengono spesso denominate "batterie ecologiche", e sono state fondamentali nell'assistere la società energetica National Grid nella fornitura di energia elettrica durante la quarantena. La chiusura di molte aziende durante i mesi di aprile e maggio ha ridotto la domanda di energia elettrica del 20 per cento, mentre le condizioni metereologiche ottime causavano un record nella generazione di energia solare ed eolica. La combinazione di questi fattori ha messo a rischio la stabilità del sistema, che si è trovato più volte con un sovraccarico di energia. Le centrali si sono occupate di parte dello stoccaggio dell'energia elettrica attraverso il pompaggio dell'acqua, bilanciando così la condizione di instabilità della rete del paese. Centrali idroelettriche di questo tipo possono mantenere energia in stoccaggio più a lungo di altre, ma non sono particolarmente popolari per via del loro impatto sul paesaggio. (Rel)