Scuola: Azzolina, a settembre avremo 2 miliardi e mezzo per arredi scolastici, edilizia e organico

- Per settembre "avremo 2 miliardi e mezzo". Lo ribadisce il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ai microfoni di "24Mattina" su Radio24. "Ora abbiamo un miliardo in più. I fondi saranno destinati per nuovi arredi, come i banchi singoli per rispettare il metro di distanza, aule nuove, e per portare gli studenti fuori dalla scuola", spiega il ministro. "Per la scuole dell'infanzia le lezioni avverranno in piccoli gruppi, servono più maestri e quindi più organico", aggiunge Azzolina. (Rin)