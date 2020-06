India: Kashmir, tre militanti separatisti uccisi da forze di sicurezza nel distretto di Anantnag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militanti separatisti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza oggi nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Anantnag, nell’area di Khul Chohar. Secondo la ricostruzione della polizia, le forze di sicurezza erano impegnate in un’operazione di perlustrazione sulla base di segnalazione di presenze sospette e i terroristi hanno aperto il fuoco, provocando la reazione. Sul luogo dello scontro sono stati sequestrati un fucile d’assalto e due pistole, ha aggiunto l’Esercito. L’operazione è ancora in corso e le identità e affiliazioni dei morti non sono state accertate. Il 26 giugno altri tre presunti terroristi sono stati uccisi in circostanze analoghe nel distretto di Pulwama, nell’area di Tral, nel villaggio di Chewa Ullar. (segue) (Inn)