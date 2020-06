Serbia: coronavirus, oggi riunione dell'Unità di crisi su nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per oggi una riunione dell'Unità di crisi del governo serbo contro la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riporta la stampa locale, allo studio è la possibile introduzione di nuove misure restrittive alla luce degli ultimi dati epidemiologici. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 254 nuovi casi nel paese su 4.905 test effettuati, mentre sono tre i decessi accertati che portano così il totale a 270. Attualmente sono 31 i pazienti che necessitano di ventilazione assistita, mentre il tasso di mortalità fra i contagiati è dell'1,92 per cento. Fino ad ora sono stati effettuati in Serbia 385.713 test, mentre i casi confermati sono in totale 14.046 e quelli attivi sono 1.312. Fra le città attualmente più colpite ci sono la capitale Belgrado, Uzice, Kragujevac e Novi Pazar. La premier serba, Ana Brnabic, ha dichiarato nelle scorse ore che "molto probabilmente" saranno adottate delle nuove misure a causa dell'aumento dei contagi, ma le restrizioni saranno applicate alle aree più problematiche e non indistintamente a tutto il territorio nazionale. Brnabic ha precisato che a Belgrado si trovano i due terzi dei contagi totali registrati nel paese, e a questo proposito non ha escluso la possibilità di chiudere discoteche, bar e ristoranti. (segue) (Seb)