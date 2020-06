Fase 3: Mulé (FI), non voteremo al buio il nuovo scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati generali sono stati una farsa: ci avevano promesso un pasto pantagruelico di riforme e di visione del paese, e invece tutto si è risolto con un ruttino e nulla più, quello dell'Iva. Così Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in un’intervista con il “Diario del web”. Da responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ha spieagato, io conosco il lavoro che abbiamo svolto fin da marzo e poi consegnato nei mesi successivi al governo. “Un pacchetto di proposte non per capitoli ma per singole materie, con le coperture, che il governo ha guardato con rispetto, ma al quale non ha mai dato seguito: oggi non si sognino di chiederci di votare al buio l'ulteriore scostamento di bilancio, oltre ai 75 miliardi già votati”, ha aggiunto, sottolineando che “non lo approveremo se non avremo chiarissima la dimensione e soprattutto la direzione degli interventi che si vogliono fare”. (Rin)