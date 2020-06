Polonia: attivista Suchanov a "la Repubblica", ora c'è una speranza per chi tifa Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori dell'ultradestra al ballottaggio "non hanno accordi chiari con Duda e il PiS, temo piuttosto come molti qui leggi eccezionali, un minigolpe o misure d'emergenza per fermare il cambiamento. Temiamo che cancellino il ballottaggio con qualsiasi pretesto pur di non perdere il potere. La polizia si prepara a misure speciali persino per limitare il diritto alle ferie. Ma restiamo ottimisti". "Cambiare il presidente in Polonia - continua - sarebbe un enorme primo passo verso un'Europa normale, la Polonia è oggi il primo campo di battaglia tra due scelte: Angela Merkel o Marine Le Pen. La speranza è grande perla Ue intera, eccola posta in gioco. Se noi polacchi imporremo la svolta sarà un bene per l'Europa intera e la sua normalizzazione democratica". Secondo l'attivista "Trzaskowski ha saputo diventare candidato del paese reale e della società civile che vogliono Europa, libertà e valori liberalconservatori occidentali. Il volto nuovo del cambiamento, il candidato non del suo partito bensí di chi vuole valori moderni e cambiamento. E scelte non ungheresi né putiniste mascherate. Gli piace essere visto così, vuole continuare a battersi e a questo punto sarà difficile per Duda fare altre campagne come quelle violentissime contro di noi Lgtbq. Con Trzaskowski spero anche in una normalizzazione dei rapporti con la Germania", ha concluso Suchanov. (Res)