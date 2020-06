Scuola: Azzolina a "Il Messaggero", in arrivo banchi singoli e ingressi scaglionati in base alle fasce d'età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- . Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una intervista a "Il Messaggero" dice alle famiglie che "a settembre si potrà tornare in classe in sicurezza". "Ci sono tre cose da fare - spiega - per garantire il distanziamento e le faremo: migliorare e recuperare spazio dentro agli istituti, individuare nuovi locali fuori da scuola, avere più docenti e personale ATA. Metteremo in pratica le soluzioni scuola per scuola insieme ai tavoli regionali che sono già partiti. Il primo di settembre gli istituti saranno già aperti per fare lezione a chi è rimasto indietro e a chi vuole potenziare gli apprendimenti. Poi il 14 l'avvio ufficiale delle lezioni". Azzolina sostiene che "la scuola è priorità di tutto il governo. In questi giorni i ministri mi hanno supportato nella richiesta di garantire un miliardo di euro in più per settembre". Edifici dismessi da riattivare, docenti da reperire, orari e ambienti da reinventare: tutto in soli due mesi. "Ci sono linee guida condivise. E ci sono i soldi. Ora c'è da lavorare. Io da questa settimana sarò sui territori a dare una mano e verificare che i lavori vadano avanti. Ognuno farà la sua parte". Per garantire il distanziamento servono nuovi arredi, primi fra tutti i banchi singoli. "Ci sono scuole che hanno locali dismessi, ad esempio un'aula inagibile da anni per problemi di manutenzione. Non è pensabile che a settembre sia ancora chiusa. Quanto all'arredo scolastico, i banchi singoli di nuova generazione fanno guadagnare metri e garantiscono innovazione della didattica. Credo che saranno la priorità di intervento per molti istituti. Su acquisto e distribuzione ci darà una mano il commissariato straordinario per l'emergenza". (segue) (Res)