Scuola: Azzolina a "Il Messaggero", in arrivo banchi singoli e ingressi scaglionati in base alle fasce d'età (2)

- Non sono mancati rendering avveniristici diffusi dal presidente Conte ma sembra difficile che molti studenti possano davvero godere di aule a norma nuove di zecca. "Rendering avveniristici? Quelle sono immagini di scuole italiane. Scuole che grazie all'autonomia hanno saputo progettare. Il nostro compito è dare una mano a chi è rimasto indietro. Spendiamo bene ora le risorse che ci sono, si possono fare investimenti che rimangano per anni". Secondo le stime del ministero, ad oggi 1 milione 200 mila studenti in base alle norme anti-Covid-19, non hanno un banco in classe. "Abbiamo costruito un sistema digitale per avere i numeri su spazio e organizzazione in tempo reale. Non c'era niente di simile prima. Questa è la situazione di partenza. Quella di arrivo, l'ho già detto, sarà un'aula per tutti". "Pulizia e igiene - aggiunge - sono la priorità. Anche su questo ci sono le risorse necessarie. E servirà una campagna di informazione per studenti e famiglie. Anche solo lavare le mani non è un gesto scontato se si parla di minori". (segue) (Res)