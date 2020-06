Al bivio tra riforma e scioglimento, il ministro della Difesa tedesco visita il comando delle forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accompagnata dai vertici della Bundeswher, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrebauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) è oggi in visita al comando delle forze speciali dell'esercito (Ksk) presso Calw, in Baden-Wuerttemberg. Si tratta dell'atto che conclude l'inchiesta condotta dal gruppo di lavoro di alto livello sugli estremisti di destra nel Ksk, recentemente istituito dal ministero della Difesa tedesco e presieduto dalla stessa Kramp-Karrenbauer. Le conclusioni verranno presentate al Bundestag nella giornata di domani, 30 giugno, con il Ksk al bivio tra riforma e scioglimento. Da anni, il reparto è infatti al centro delle polemiche per i sostenitori della destra radicale individuati nei propri ranghi. L'ultimo episodio risale al 13 maggio scorso con l'arresto di un sottufficiale del corpo che nella propria abitazione in Sassonia nascondeva armi, munizioni ed esplosivi al plastico. In parte, gli armamenti sono risultati sottratti all'arsenale del Ksk. Inoltre, nell'abitazione del sottufficiale, su cui il Servizio di controspionaggio militare (Mad) indagava da tempo per sospetto estremismo di destra, la polizia ha sequestrato oggettistica nazionalsocialista. Quello dell'infiltrazione della destra radicale è un problema che interessa la Bundeswehr nel suo complesso. Tuttavia, il caso del Ksk è di particolare rilevanza. Nel reparto militava, infatti, un ufficiale che, spacciandosi per un richiedente asilo siriano, nel 2017 pianificava un attentato in Germania.L'obiettivo era addossare la responsabilità dell'attacco agli immigrati musulmani, provocare una reazione xenofoba e sovvertire l'ordine pubblico. Arrestato, l'ufficiale è stato congedato ed è ora in attesa di processo. Il Ksk era finito al centro delle polemiche già nel 2003. Il comandante, il generale Reinhard Guenzel, era stato destituito e congedato dal ministro della Difesa, Peter Struck, per aver appoggiato un discorso di Martin Hohmann, deputato della Cdu al Bundestag, in cui “le azioni degli ebrei nella rivoluzione russa del 1917” venivano equiparate a quelle dei nazisti. In questo modo, Hohmann intendeva negare che i tedeschi fossero “un popolo di assassini” e pertanto dovessero abdicare al “peccato originale” e alla “colpa collettiva” per la seconda guerra mondiale e l'Olocausto. Espulso dalla Cdu per le sue affermazioni, Hohmann è oggi deputato al Bundestag per Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Se dunque la presenza dell'estrema destra nelle caserme della Germania non sorprende, ciò non significa che lo Stato tolleri il problema. La reazione del governo federale agli ultimi sviluppi che coinvolgono il Ksk è stata esemplare, anche per sgombrare il campo dalle accuse rivolte al ministero della Difesa e alla Bundeswehr di tollerare gli estremisti di destra in uniforme.Su iniziativa di Kramp-Karrenbauer, è stato istituito presso il dicastero il gruppo di lavoro di alto livello sul Ksk. Guidato dalla stessa Kramp-Karrenbauer, il gruppo ha l'obiettivo di fare piena luce sui sostenitori della destra radicale nel Ksk e di apportare “modifiche strutturali” al reparto. Nell'organo siedono le massime autorità del ministero della Difesa. Si tratta, oltre a Kramp-Karrenbauer, del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Eberhard Zorn, del sottosegretario alla Difesa Gerd Hoofe e del direttore generale per gli Affari legali, Andreas Conradi. Al gruppo di lavoro prendono parte anche il commissario del Bundestag per la Difesa, Eva Hoegl, il generale Alfons Mais, capo di Stato maggiore dell'esercito, e il generale Markus Kreitmayr, comandante del Ksk. Il 26 maggio scorso, lo stesso Kreitmayr ha inviato un messaggio alla propria truppa, in cui annunciava una politica di tolleranza zero nei confronti degli estremisti di destra tra i ranghi del Ksk. In particolare, il generale Kreitmayr ha affermato che i sostenitori della destra radicale hanno danneggiato la reputazione di ogni singolo militare del Ksk. Pertanto, gli estremisti di destra dovrebbero essere congedati o lasciare spontaneamente il reparto e la Bundeswehr. A causa della presenza di esponenti della destra radicale, ha denunciato il generale Kreitmayr, il Ksk attraversa attualmente “la fase più difficile” della sua storia. Secondo un'informativa del ministero della Difesa al Bundestag, attualmente sono 20 i casi di sospetto estremismo di destra nel Ksk. Undici militari del reparto sono stati congedati, arrestati o sottoposti a procedimento disciplinare perché riconosciuti sostenitori della destra radicale.Tuttavia, la credibilità dell'impegno del ministero della Difesa tedesco nel contrasto all'infiltrazione dell'estrema destra nelle caserme ha recentemente ricevuto un duro colpo. È infatti emerso che un ufficiale superiore del Mad avrebbe regolarmente trasmesso informazioni riservate ad almeno otto estremisti di destra nel Ksk. L'ufficiale avrebbe rivelato dati classificati a un militare del corpo, suo amico, che li avrebbe poi distribuiti tra i propri commilitoni. Sulla vicenda sta indagando lo stesso Mad, che è competente anche per i casi di estremismo nella Bundeswehr. Il materiale in questione attiene all'inchiesta del Servizio di controspionaggio militare che ha condotto all'arresto del sottufficiale del Ksk sospettato di estremismo di destra in Sassonia. L'ufficiale del Mad avrebbe mostrato al suo amico nel Ksk le foto delle armi trovate nell'abitazione dell'arrestato, avvertendolo che il Servizio di controspionaggio militare avrebbe potrebbe essere interessato a lui. L'ufficiale del Mad è stato sospeso ed è stato privato dell'accesso alle informazioni riservate. (Res)