Tunisia-Grecia: ministro Esteri Dendias oggi in visita a Tunisi

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si recherà oggi in visita in Tunisia, dove incontrerà il presidente Kais Saied, il primo ministro Elyes Fakhfakh e l'omologo Noureddine Erray. I colloqui saranno incentrati sui rapporti bilaterali e sulle principali questioni regionali, in particolare la crisi in Libia e la situazione nel Mediterraneo orientale. Anche Medio Oriente e rapporti tra Ue e Tunisia saranno temi affrontati nella visita. Sarà infine siglato un accordo in materia di trasporti marittimi tra Grecia e Tunisia. (Tut)