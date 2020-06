Marocco: gli hotel minacciano la serrata, mezzo milione di lavoratori a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico in Marocco sta per sperimentare una crisi sociale senza precedenti. Quattromila hotel minacciano di non riaprire il primo luglio a causa del coronavirus, mettendo a rischio mezzo milione di posti di lavoro diretti nel turismo se lo Stato non spenderà un miliardo di euro per finanziare un terzo dei salari in dodici mesi. "Quasi 550 mila posti di lavoro sono a rischio di distruzione", ha affermato un professionista che rappresenta il settore nelle attuali negoziazioni con il governo al sito web marocchino "Le 360". Non solo i gestori degli hotel, ma anche le agenzie di viaggio e i vettori turistici, che sono parte integrante della catena del valore del turismo in Marocco, sono in difficoltà. "Non hanno i mezzi finanziari per garantire la ripresa delle attività. Se lo Stato non li aiuta rispondendo in modo favorevole e urgente alle richieste della professione, gli albergatori minacciano di non riaprire e di non pagare i loro dipendenti", ha aggiunto la fonte.(Mar)