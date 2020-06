Germania: piano di stimolo da 130 miliardi di euro oggi al voto di Bundestag e Bundesrat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag e il Bundesrat sono oggi riuniti in seduta straordinaria per approvare il piano di stimolo da 130 miliardi di euro, elaborato dal governo federale al fine di sostenere la domanda interna contro la crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeiutng”, l'iniziativa prevede la riduzione dell'Iva dal 19 al 16 per cento per un periodo limitato di sei mesi, dal primo luglio al 31 dicembre prossimo. L'aliquota ridotta scenderà dal 7 al 5 per cento. La spesa prevista per il taglio dell'Iva è di 20 miliardi di euro. A determinate condizioni, le famiglie riceveranno un sussidio di 300 euro per bambino, che si aggiungerà agli assegni familiari. Inoltre, 50 miliardi di euro verranno destinati a investimenti nel futuro, tra cui la promozione delle auto elettriche e l'aumento delle relative stazioni di ricarica. In tale prospettiva, la sovrattassa Eeg per la promozione delle energie rinnovabili verrà ridotta dagli attuali 6,76 a 6,5 centesimi nel 2021 e a 6 centesimi per chilowattora nel 2022 mediante sovvenzioni a carico del bilancio federale. Vengono inoltre concordati aiuti ponte per un massimo di 25 miliardi di euro a favore delle industrie particolarmente colpite dalla crisi. Per i la previdenza sociale, il piano di stimolo prevede la stabilizzazione dei contributi a un massimo del 40 per cento, almeno fino il 2021. (Geb)