Marocco: le entrate nette fiscali sono aumentate dell'1,5 per cento nel 2019

- Le entrate fiscali nette complessive sono state pari a 151,8 miliardi di dirham (15 miliardi di euro) nel 2019, in aumento dell'1,5 per cento rispetto al 2018, corrispondente a un tasso di realizzazione del 100,7 per cento secondo la direzione generale delle imposte di Rabat (Dgi). Le entrate fiscali lorde sono in aumento di circa il 2,3 per cento, su base annua, indica il Dgi che ha appena rilasciato il suo rapporto di attività al titolo dell'anno 2019. (Mar)