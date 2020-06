Aerospazio: Airbus ridurrà la produzione del 40 per cento a causa della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, il consorzio aerospaziale europeo Airbus dovrà ridurre la produzione del 40 per cento nel 2020-2021, e non del 30 per cento come precedentemente previsto. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Die Welt”. In particolare, Faury ha dichiarato che Airbus “non può sganciarsi dagli sviluppi delle compagnie aeree” che ha come acquirenti, gravemente colpite dalla crisi. Pertanto, il consorzio aerospaziale europeo produrrà al mese soltanto 40 A320, i suoi aeromobili più venduti. Secondo l'Ad di Airbus, sarà necessario attendere “fino alla fine del 2021 per riportare in linea produzione e consegne”. Intanto, alla fine di luglio prossimo, dopo colloqui con i dipendenti di Airbus, Faury annuncerà l'entità dei tagli al personale dell'azienda resi necessari dalla crisi. Secondo alcune previsioni, la cifra potrebbe giungere fino a 15 mila posti di lavoro nella divisione degli aeromobili civili, che impiega 90 mila lavoratori. “Si tratta dell'adeguamento necessario alle cifre di produzione fortemente ridotte, si tratta di proteggere il nostro futuro”, ha evidenziato Faury. L'Ad di Airbus non intende escludere i licenziamenti, soprattutto perché una seconda ondata del coronavirus potrebbe intaccare l'auspicata ripresa. A ogni modo, il consorzio aerospaziale europeo non chiuderà nessun impianto e, come affermato da Faury, “tutti i modelli continuerebbero a essere prodotti, sebbene a un ritmo più lento”. Ogni impianto di Airbus è “alla ricerca di modi per ridurre i costi”, ha infine dichiarato Faury.(Geb)