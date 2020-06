Marocco: Spagna consolida il suo posto come primo partner commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 65,8 per cento degli scambi registrati nel 2019, i paesi dell'Unione europea (Ue) continuano a dominare il commercio estero del Marocco, con la Spagna che è in cima alla classifica seguita dalla Francia. I paesi dell'Ue sono responsabili del 65,8 per cento degli scambi effettuati dal Marocco nel 2019. La Spagna è al primo poto di questi scambi, consolidando così il suo posto come principale partner commerciale del paese. Madrid e Parigi rappresentano da soli il 52,2 per cento degli scambi del Marocco con l'Europa. (Mar)