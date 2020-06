Francia: governatore Banca centrale Villeroy de Galhau, il peggio della crisi è passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus è stata estremamente grave in Francia, con il crollo del Pil del 30 per cento, ma “il peggio è alle nostre spalle”. È quanto afferma il presidente della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per Villeroy de Galhau, l'economia francese ha recuperato “metà delle perdite” causate dalla crisi. Tuttavia, come spiega il governatore della Banca di Francia, “la ripresa procederà più lentamente, ad ala d'uccello, ossia una V con la barra destra appiattita”. Villeroy de Galhau aggiunge: “Mi aspetto qualcosa di simile per l'intera area dell'euro, le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) sono troppo pessimistiche per l'Europa”. Il governatore della Banca di Francia aggiunge che, “in generale”, l'onere della crisi per i sistemi sanitari è stato “maggiore in la Francia e in Europa meridionale che in Germania e in Europa settentrionale”. Al tempo stesso, per quanto riguarda l'economia, “non ci sono quasi differenze”. Le misure per contenere il contagio da Sars-Cov2 hanno, infatti, “colpito duramente l'economia ovunque”. Secondo Villeroy de Galhau, “è improbabile che anche la Germania raggiunga i livelli pre-crisi entro la fine del 2021”. Le differenze dell'impatto della crisi sui paesi dell'Eurozona sono, dunque, “meno a livello economico che sanitario”. Per Villeroy de Galhau, “lo shock è in gran parte simmetrico”. Pertanto, “è importante agire in maniera coordinata per porre fine alla crisi affinché le differenze non aumentino” tra gli Stati membri dell'area dell'euro. In tale prospettiva, secondo Villeroy de Gahlau, assume massima importanza il fondo europeo da 750 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi, progetto della Commissione europea basato sulla proposta del cancelliere tedesco Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron. (Geb)