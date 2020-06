Buon risultato dei Verdi alle municipali in Francia, a Parigi il sindaco Hidalgo è in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto pronosticato da alcuni osservatori alla vigilia, le elezioni municipali celebratesi ieri in alcune delle località più importanti della Francia hanno visto l'affermazione delle formazioni ambientaliste. A Marsiglia la candidata ambientalista Michèle Rubirola della lista Printemps Marseillaise, sostenuta da diversi partiti di sinistra, è arrivata prima al secondo turno delle elezioni municipali con il 39,9 per cento delle preferenze. Segue la sfidante dei Repubblicani, Martine Vassal al 29,8 per cento, mentre il candidato del Rassemblement National, Stéphane Ravier, al 19,8 per cento. A Tolosa Jean-Luc Moudenc, sindaco in carica dei Repubblicani sostenuto da La République en marche, ottiene il 51,6 per cento, contro la coalizione di sinistra condotta da Antoine Maurice, al 48,4 per cento, che include Europa-Ecologia-I Verdi (Eelva), La France Insoumise (Lfi), il Partito socialista e i comunisti.I verdi si impongono anche a Marsiglia e Lione. In quest'ultima località, il candidato di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) a sindaco di Lione, Gregory Doucet, è al 53,5 per cento, davanti a Yann Cucherat, dei Repubblicani, al 30,5 per cento, e Georges Kapenekina, de La République en marche (Lrem), con il 16 per cento. È quanto emerge dalle prime stime annunciate da Ispsos/Steria. Successo di Eelv anche a Strasburgo, dove il partito ambientalista era alleato con il Partito comunista francese (Pcf) in un lista guidata da Jeanne Barseghian che ha ottenuto il 42,5 per cento. Dietro il candidato de Lrem e dei centristi del Mouvement Democrate .Nella capitale Parigi, il sindaco uscente Anne Hidalgo, è in testa al secondo turno delle elezioni municipali con il 49,3 per cento delle preferenze, seguita dalla sfidante dei Repubblicani, Rachida Dati, al 32,7 per cento, e da quella della République en marche, Agnès Buzyn, al 13,7 per cento. È quanto emerge dalle prime stime di Ipsos/Sopra Steria.Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è detto "preoccupato" dal forte tasso di astensione registrato oggi durante il secondo turno delle elezioni municipali. Secondo una prima valutazione condotta da Elabe-Berger Levrault per il quotidiano "Le Parisien" e l'emittente "Bfm tv", l'astensione si attesterebbe al 60 per cento. La presidenza di Parigi ha inoltre fatto sapere che Macron e il suo primo ministro Edouarde Philippe si incontreranno all'Eliseo per un colloquio incentrato sulla Convenzione cittadina per il clima. Candidato a Le Havre, in Normandia, Philippe risulta essere primo con il 58 per cento dei voti. (Res)