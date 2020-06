Ue: governatore Banca di Francia, Stati membri Eurozona riducano disavanzo a tempo debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi del coronavirus, è “normale” che gli Stati membri dell'Eurozona aumenti lo spesa pubblica “nel breve periodo per sostenere l'economia in recessione”. Il disavanzo andrebbe ridotto “a tempo debito”. È quanto afferma il presidente della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Secondo Villeroy de Galhau, la procedura di riduzione del debito pubblico potrebbe variare da paese a paese. Per la Francia, in particolare, si tratterebbe di “un maggiore controllo della spesa pubblica”. A tal riguardo, Villeroy de Galhau osserva: “Dobbiamo utilizzare i fondi pubblici in modo più efficiente, come ha fatto in passato la Germania. Sarà importante che una politica di riduzione del debito a medio termine sia chiaramente comunicata e portata attuata”. A ogni modo, per il governatore della Banca di Francia, “anche dopo la crisi, il debito pubblico nell'area dell'euro rimarrà al di sotto del livello di Stati Uniti, Giappone e Regno Unito”. (Geb)