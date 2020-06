Ue: governatore Banca di Francia, durata politica monetaria Bce dipende da inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La durata della politica monetaria della Banca centrale europea (Bce) “dipende dalle prospettive di inflazione” dell'Eurozona. È quanto afferma il presidente della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Commentando l'azione della Bce, Villeroy de Galhau afferma di essere “molto vicino alla tradizionale posizione tedesca”, secondo cui l'autorità monetaria europea ha “un mandato centrale, la stabilità dei prezzi”. Osservando l'inflazione nell'Eurozona, prosegue il governatore della Banca di Francia, “a maggio era solo dello 0,1 per cento ed è prevista una media dello 0,3 per cento per l'intero anno”. Questo valore “è molto al di sotto” dell'obiettivo della Bce, secondo cui il tasso di inflazione nell'area dell'euro deve essere “prossimo, ma inferiore al 2 per cento”. Pertanto, secondo Villeroy de Galhau, se la Bce “prende sul serio il proprio mandato, ha bisogno di una politica monetaria molto flessibile fino a quando l'obiettivo di inflazione appare chiaramente realizzabile”. (Geb)