Russia: Gref, Sberbank e Yandex non stanno separando le loro attività

- La banca russa Sberbank non sta "ottenendo il divorzio" da Yandex, società del settore Ict, ma è necessario ristrutturare le attività congiunte. Lo ha affermato il presidente di Sberbank, German Gref, in un'intervista all’agenzia di stampa "Tass". "Si tratta di ristrutturare la nostra impresa comune. Non condividevamo nulla", ha spiegato Gref. Il presidente della banca statale russa ha elogiato lo sviluppo di progetti congiunti con Yandex, rilevando inoltre la crescita del servizio Yandex.Market durante l'epidemia di coronavirus. Allo stesso tempo, Gref ha confermato che esiste una competizione tra gli ecosistemi di Sberbank e Yandex, il che crea dei problemi. "Gli ecosistemi sono altamente competitivi e ciò crea delle complessità. È emersa la necessità oggettiva di pensare a come uscire da questa situazione", ha affermato il presidente di Sberbank. "Dobbiamo esaminare obiettivamente lo sviluppo di progetti comuni. ‘Yandex.Money’ è in attività da sette anni. La società è cresciuta più volte nella capitalizzazione e rimarrà sicuramente nel sistema Sberbank. Ha una grande riserva di liquidità a conti fatti. Anche ‘Yandex.Market’ è stato fortemente potenziato nello sviluppo durante la crisi", ha aggiunto Gref. "L'anno scorso abbiamo lavorato su questo e abbiamo trovato un'opzione reciprocamente vantaggiosa, ha aggiunto. In precedenza, Yandex ha annunciato la divisione delle attività gestite congiuntamente con Sberbank. Il provider di servizi internet, acquisterà il 45 per cento di Yandex.Market dalla banca e venderà a Sberbank una partecipazione di minoranza 25 per cento più un rublo in Yandex.Money. Le parti prevedono di chiudere l'affare, approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società, nel terzo trimestre del 2020. (Rum)