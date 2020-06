Algeria: coronavirus, presidente Tebboune decide di estendere la chiusura delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmajid Tebboune, ha deciso di mantenere chiusi i confini terrestri, marittimi e aerei per la crisi da coronavirus. Una dichiarazione della presidenza della Repubblica sottolinea la necessità di rafforzare il monitoraggio epidemiologico e quotidiano e di garantire l'inventario delle apparecchiature di rilevazione. Tebboune ha aggiunto che l'estensione della chiusura delle frontiere terrestri e marittime e dello spazio aereo giunge dopo un rapporto dettaglio del ministero della Sanità e della popolazione sulla situazione epidemiologica in Algeria e nel mondo. Il numero totale di casi confermati in Algeria è di circa 30.000 mila, mentre i decessi sono cresciuti a circa 900. Dall’inizio della pandemia i guariti oltre 9.000 pazienti. Il presidente ha inoltre incaricato i suoi ministri di fare affidamento sulle applicazioni tecnologiche e di digitalizzare i loro settori per ridurre il tempo, lo sforzo e le spese, e di monitorare tutto ciò che accade da remoto. (Ala)