Germania: scandalo Wirecard, prima causa per danni contro Bafin

- Dopo il fallimento di Wirecard, società tedesca di servizi per la finanza travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro, l'avvocato Michael Leipold sta preparando la prima causa per risarcimento dei danni contro l'Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bafin). L'ente è accusato di negligenza nei controlli su Wirecard. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemein Zeitung”, la causa allo studio di Leipold coinvolge 300 investitori di Wirecard danneggiati dal fallimento dell'azienda. Allo stesso tempo, Leipold sta preparando una causa contro Ernst & Young, società di revisione contabile britannica, accusata di aver certificato per anni i bilanci manipolati di Wirecard. Intanto, gli avvocati Marc Liebscher e Wolfgang Schirp stanno studiano una causa contro per danni contro il governo federale per responsabilità dello Stato nella vicenda Wirecard per “il palese fallimento delle autorità di regolamentazione tedesche”, ossia la Bafin. L'ente, attraverso l'Ufficio di revisione contabile tedesco (Dpr), avrebbe controllato Wirecard “con il minimo sforzo”, affidando le verifiche a un unico dipendente, “nonostante le numerose indicazioni di possibili frodi di bilancio” e la complessità del caso. Il presidente del Bafin, Felix Hufeld, dovrà riferire il primo luglio prossimo alla commissione Finanze del Bundestag sulla vicenda Wirecard, che ha definito “uno scandalo” per l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria. (Geb)