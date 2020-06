Tunisia: sindacato Ugtt, Qalb Tounes e Karama vogliono smantellare il settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione generale del lavoro (Ugtt), il maggiore sindacato della Tunisia, ha criticato l'incontro dei rappresentanti del partito liberale Qalb Tounes con la coalizione radicale Karama, considerandola come un'alleanza opportunistica per colpire il settore pubblico. Noureddine Taboubi, segretario generale del sindacato, ha spiegato in una dichiarazione a Sfax, città industriale tunisina situa circa 270 chilometri a sud di Tunisi, che questo sodalizio tra forze opposte mina le conquiste del popolo tunisino e rappresenta una vera e propria cospirazione contro il Paese. "Coloro che sono stati accusati di corruzione e terrorismo, alcuni dei quali si sono accusati l'un l'altro, si sono incontrati oggi per cospirare contro la Tunisia", ha aggiunto Taboubi. (Tut)