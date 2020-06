Usa, il vicepresidente Pence prende le distanze da Black Lives Matter: "Tutte le vite contano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha rifiutato di pronunciare lo slogan “Black Lives Matter” (“Le vite dei neri contano”) durante una intervista all’emittente televisiva “Cbs”. Incalzato dall’intervistatore a pronunciare lo slogan, che è stato sposato da larga parte dei media, delle aziende e della società civile dopo le violente proteste contro le discriminazioni razziali delle scorse settimane, Pence ha replicato che “Tutte le vite contano”. All’intervistatore, che lo incalzava in merito al suo rifiuto di sposare lo slogan, che però è anche il nome del movimento radicale responsabile di violenze e saccheggi nelle maggiori città Usa, Pence ha replicato di ispirarsi “all’esempio (di non violenza) del Reverendo dr. Martin Luther King Jr.”. “Come cittadino americano pro-vita, è mia convinzione che tutte le vite contino, anche quelle non ancora nate”, ha detto il vicepresidente. “Quel che vedo nei leader del movimento Black Lives Matter, invece, è una agenda politica di sinistra radicale che punta a revocare i fondi alla polizia, che abbatte monumenti, che forza un’agenda ultra-progressista e che sostiene il tipo di violenza che (nelle ultime settimane) ha avviluppato le stesse comunità per cui dicono di combattere”, ha affermato Pence. Il vicepresidente Usa ha dichiarato di aver “letteralmente incontrato leader afroamericani in tutto il paese, e nell’area della capitale, che ci hanno chiesto con forza il ritorno della legge e dell’ordine, della pace nelle nostre strade”. (Res)