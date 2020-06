Francia: Macron riceve 150 cittadini per discutere della Convenzione per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve oggi all'Eliseo i 150 cittadini estratti a sorte che hanno partecipato alla Convenzione cittadina per il clima per elaborare delle proposte da presentare nell'ambito della lotta al riscaldamento climatico. Il capo dello Stato nell'ambito di questa iniziativa darà la sua roadmap energetica dei prossimi anni. La scorsa settimana molti leader politici e associazioni hanno lanciato appelli al presidente affinché le sue riposte siano all'altezza delle future sfide ambientali. I buoni risultati ottenuti dai candidati ambientalisti al secondo turno delle elezioni municipali che si sono tenute ieri, 28 giugno, in tutto il paese confermano che anche nell'opinione pubblica c'è il desiderio di portare avanti questo progetto.