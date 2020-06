Coronavirus: epidemiologo Lopalco, se virus circola liberamente aumenterà carica virale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il virus "torna a circolare liberamente aumenterà la sua carica virale". Lo ha detto l'epidemiologo a capo della taskforce della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, ad "Agorà" su Rai3. "Il virus è fondamentalmente lo stesso, non abbiamo le prove che sia diverso. E’ cambiata la circolazione del virus. Ci sono meno portatori, perlopiù asintomatici con cariche virali più basse", ha spiegato. "Questo non vuol dire che dobbiamo farlo circolare liberamente altrimenti riprende forza la sua circolazione e aumenta la carica virale", ha aggiunto. Per l'epidemiologo, comunque, un focolaio "gestito bene" e "circoscritto velocemente" non sono preoccupanti.(Rin)